Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в американских военных биолабораториях в Украине и в Форт-Детрике (штат Мэриленд, США).

Об этом со ссылкой на слова дипломата сообщает китайское информационное агентство Global Times.

"Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике", - заявил Лицзянь.

В апреле 2020 года посольство США в Украине признало, что на территории нашей страны действуют опекаемые биологические лаборатории Пентагона.

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что США могут разрабатывать биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи границ РФ и Китая.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем американцам нужны биолаборатории в Украине и чем они занимаются.