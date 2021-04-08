Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала Россию отказаться от усиления присутствия войск у границы с Украиной.

Об этом сообщает Кабмин Германии.

"Меркель потребовала в телефонном звонке с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера.

Напомним, в четверг, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. "Страна" публиковала главные тезисы этого разговора.

По мнению Путина, Киев в последнее время "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", и российский лидер расценивает такие действия как провокационные.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе третий день подряд фиксируют боевые потери ВСУ.

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