В Украине изменили правила пересечения границы для въезжающих в страну граждан. Теперь от обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72, а не 48 часов до этого.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 7 апреля, обнародованное на сайте правительства.

Теперь граждане Украины, как и иностранцы, могут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до поездки, чтобы избежать самоизоляции.

Также детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при въезде в Украину не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины должны отправляться на самоизоляцию с установкой приложения "Дій Вдома" (ранее они въезжали без условий).

Напомним, иностранные граждане могут въехать на территорию Украины только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и полиса страхования.

Также мы писали о том, кому еще с 29 марта необходим ПЦР-тест на границе.