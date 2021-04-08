Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемым во взятке адвокатом, один из которых брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером в десятки миллионов гривен.

Об этом САП сообщает на своей странице в Facebook.

Ходатайство об избрании меры пресечения для адвокатов прокуроры САП и детективы НАБУ подали в четверг, 8 апреля. Обоих юристов подозревают в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды в сумме $100 тыс.

"Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно" - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля прошли обыски в ОАСК. Брата судьи судьи Павла Вовка задержали на взятке, однако сам председатель суда заявил, что это попытка НАБУ захватить суд.

На следующий день, 7 апреля, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения брату Вовка и второму адвокату, за получение ими $100 тысяч взятки.

Также мы писали, что Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области признал незаконными обыски, которые НАБУ проводила в ОАСК.