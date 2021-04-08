В возрасте 42 лет умер бывший первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк. За несколько дней до смерти он привился от коронавируса.

Об этом сообщает 33 канал.

По данным судмедэкспертизы, чиновник умер вследствие желудочного кровотечения. В то же время близкое окружение умершего сообщили журналистам, что несколько дней назад он вакцинировался от коронавируса. Однако какого-либо подтверждения связи вакцинации с его смертью на данный момент нет.

Скончался Крученюк по дороге из ресторана "Баттерфляй".

"Знаю, что в "Баттерфляй" Александр праздновал день рождения товарища, там ему и стало плохо. Приехала "скорая помощь", но по дороге в Винницу он умер. Возможно, что Александру "помогли" уйти на тот свет пусть бы и эту версию проверила полиция. Ведь не секрет, что победой на повторных выборах Александр многим дорогу перешел", - рассказала подруга семьи Крученюка Наталья Бойко.

Ранее Крученюк через суд добился признания недействительными выборов в Улановскую ОТГ Винницкой области. На повторных выборах, которые состоялись 24 января, политик одержал победу. Однако проработать главой громады он успел всего два месяца.

Похороны Крученюка состоялись во вторник, 6 апреля, в городе Хмельник. У него остались трое детей.

Напомним, в прошлом месяце после вакцинации от коронавируса индийским препаратом CoviShield в Одесской области скончалась украинская военнослужащая. По данным Минздрава, причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также мы рассказывали о смерти аптечного провизора в Черновцах. Он скончался через 9 дней после прививки от коронавируса.