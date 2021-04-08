"Страна" связалась с Сергеем Лысенко, адвокатом из Киева, которого супруга похищенного экс-судьи Николая Чауса обвиняла в том, что он угрозами заставлял ее супруга написать заявление о политическом убежище в Молдове. Видео разговора Сергея Лысенко и Николая Чауса на повышенных тонах ранее публиковала "Страна".

Отметим, что Сергей Лысенко - в прошлом прокурор, а ныне адвокат, который считается близким к Александру Грановскому, "смотрящему" за судебной системой времен Порошенко.

По информации "Страны", Николай Чаус уже дал показания в НАБУ, где фигурирует в том числе Сергей Лысенко и Александр Грановский.

Впрочем, Лысенко в комментарии "Стране" утверждает, что ему неизвестно, где сейчас находится Николай Чаус. Он также опроверг информацию о том, что являлся адвокатом Чауса.

"Первый раз слышу о том, что Чаус дает показания в НАБУ. И я не был адвокатом Чауса. Моим клиентом был адвокат Николая Чауса. Насколько мне известно, у него был один адвокат - Юлиан Балан", - заявил "Стране" Лысенко.

Адвокат назвал "полным бредом" заявление Светланы Чаус, супруги судьи Чауса, об угрозах со стороны Лысенко.

"Полный бред. Я никому не угрожал. Я приезжал в Молдову по приглашению адвоката Николая Чауса для обсуждения юридических вопросов, которые касались стратегии защиты. Не могу комментировать то, что запечатлено на видео, которое вы публиковали, так как это является адвокатской тайной", - ответил Сергей Лысенко.

Кроме того, Лысенко утверждает, что не поддерживает связь с Александром Грановским.

"Не поддерживаю связь с Александром Грановским, нас не связывают ни рабочие, ни личные отношения. И я не представлял его интерес в этом деле", - сообщил "Стране" Сергей Лысенко.

На вопрос о стратегии защиты после показаний Чауса в НАБУ Сергей Лысенко ответил так: "Будем исходить из того, что он будет говорить. От этого будем отталкиваться".

Напомним, НАБУ подозревает судью Николая Чауса в получении взятки, с 2016 года он скрывается в Молдове. По одной из версий сбежать ему помогли люди близкие к Петру Порошенко.

Тогдашний президент страны Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, но экс-судья обжаловал это решение в суде. В марте 2021 года Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политубежище, что открыло путь к его экстрадиции в Украину. Судя по всему, Чауса заставляли написать новое заявление на получение убежище. И, если верны заявления жены, то он отказывался и после этого его похитили.