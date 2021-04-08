Офис генпрокурора сообщил бывшей исполняющей обязанности директора филиала "Укрзализныци" о подозрении в халатности, приведшей к незаконной добыче ископаемых. В результате окружающей среде было нанесено более 494 млн гривен убытков.

Об этом в Facebook 8 апреля сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Речь идет о бывшей руководительнице "Центра управления промышленностью", которая, по данным следствия, допустила в 2017-2018 годах служебную халатность.

"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на взрывные работы на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. Вследствие ее служебной халатности в 2017-2018 гг. там незаконно было проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - сообщила Венедиктова.

Общая сумма причиненных окружающей среде убытков составляет 494,7 млн грн.

По данной Венедиктовой, также по факту незаконной добычи полезных ископаемых на рассмотрении в суде находится обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП".

Напомним, сегодня проходит заседание ВСК по "Укрзализныце", а перед ним ГБР провело обыск в центральном офисе компании.

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