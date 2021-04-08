В пятницу, 9 апреля, и ближайшие выходные Украину ждет теплая и солнечная погода. Настоящую весенюю погоду в страну принес южный антициклон Пегги.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, 9 апреля в Украине температура воздуха днем будет +7+11 градусов. Погода в большинстве областей будет сухая и солнечная.

В Киеве в пятницу также будет сухо и тепло, температура ожидается до +10 градусов, а на выходных ожидается еще большее потепление - до +13+17 градусов.

На протяжении выходных потеплеет по всей Украине - столбики термометров в большинстве регионов страны поднимутся до +12+18 градусов.

"Так что завтра как раз будет время адаптироваться от недавнего снега, "минусов", опостылевших пуховиков к веселому солнцу, настоящему апрельскому теплу и первым веснушкам на носу. Но не увлекайтесь обманчивостью первых высших градусов, все - постепенно, спокойно и согласно актуальной атмосфере ваших выходных", - написала Диденко.







Ранее мы писали, какая погода в апреле ждет Киев, Одессу, Львов и Харьков.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ожидания холодов и снега отложили окончание отопительного сезона. В КГГА сообщили, что, вероятно, отопление будут отключать начиная с 10 апреля.