В Запорожской области, которая с 8 апреля перешла в "красную" карантинную зону, ухудшается ситуация с коронавирусом. Председатель областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух, считает, что Запорожье движется по самому худшему "итальянскому сценарию".

Об этом со ссылкой на Старуха сообщает "Укринформ" в четверг, 8 апреля.

Он рассказал, что в некоторые больницы Запорожья переполнены на сто процентов.

"Мы идем по наихудшему" итальянскому сценарию "в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос - хватит ли врачей. "Итальянский сценарий" развития эпидемии - это когда остановить вспышку болезни не удается", - сказал Старух.

Он также заявил о необходимости ввести дополнительные жесткие ограничения.

"Я хожу пешком и вижу, как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Некоторые считают, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме", - сказал председатель ОГА.

Он добавил, что власть Запорожья рассматривает вариант закрытия транспорта, однако пока не придумают, как решить проблему с тем, как людям добираться до медучреждений, транспорт будет работать.

"Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Машины скорой помощи" - это не такси. Более того, людям надо сделать прививку. Эти вопросы должны быть проработаны", - добавил Старух.

По данным Минздрава, за последние сутки в Запорожье было обнаружено 622 случая коронавируса, 14 человек умерли от осложнений болезни и только 40 выздоровели.

Отметим, в начале прошлого года Италия занимала первые строчки в мире по числу зараженных коронавирусом и количеству умерших, больницы были переполнены. В Италии вводили уже три общенациональных локдауна, однако эпидемия до сих пор не утихает. В связи с этим и стали говорить "итальянский сценарий".

Напомним, Тернополь и Чернигов с четверга ужесточают карантин, такое решение приняли и в части Херсонской области.

Между тем Украина вышла на первое место в Европе по приросту коронавируса.