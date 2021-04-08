Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель в случае новой волны военной агрессии на Донбассе направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями".

Такое заявление дипломат сделал в комментарии немецкому медиахолдингу RND, в который входят десятки газет.

Мельник заявил, что его "шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматривается лишь как "угроза".

"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину", - считает Мельник.

Также дипломат перечислил меры, введение которых со стороны Германии и Запада поддержали бы Украину в случае расширения агрессии России:

полный разрыв экономических отношений с РФ;

газовое эмбарго;

запрет на импорт нефти и угля из РФ;

окончательный запрет строительства газопровода Северный поток-2;

замораживание российской госсобственности;

международный бойкот и изоляция страны-оккупанта;

"нерукопожатость" ее руководства;

новое ужесточение санкций.

Напомним, 8 апреля Меркель во время телефонного разговора обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Донбассе. В ходе общения Путин высказался о необходимости выполнения Киевом договоренностей по Донбассу.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский поехал на Донбасс, чтобы "поддержать дух защитников".

Также мы сообщали, что в Кремле действия Киева на Донбассе назвали пиар-акцией.