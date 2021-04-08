Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии из Каспийского в Черное море. Там запланировано проведение морских учений.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа осуществляют межфлотский переход из Каспийского в Черное море... Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФл во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в аннексированном Крыму прошло специальное учение военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота РФ. Они тренировались отражать нападение на колонну военной техники.

По приказу командующего войсками ЮВО РФ Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота РФ и Каспийской флотилии России.

Напомним, что 8 апреля украинский военно-морской флот начал учения в Черном море. Ранее эти учения не анонсировались.

Ранее сообщалось о том, что Россия наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере и востоке, а также в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что в российской армии объявили о проведении боевых стрельб танков и артиллерии на границе с Украиной.

Кроме того, в России создают огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной.