Заместитель главы администрации президента России, переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что никто не может препятствовать выходу Киева из Минских соглашений.

Об этом он заявил в четверг, 8 апреля, в ходе пресс-конференции.

"Никто не запрещает, любое государство, международное право такая вещь, она исполняется добровольно... Любое государство имеет право выйти, денонсировать договор. Никто не мешает: заявите, скажите, в такой-то части выполните, денонсируете, - имеете полное право, воспользуйтесь этим правом", - сказал Козак на пресс-конференции в Москве.

По его словам, украинские власти заверяют стороны переговорного процесса в приверженности соглашению, однако "если и дальше такая линия партнерами будет производиться, договориться будет невозможно ни о чем".

"Скорее у коллег нет заинтересованности в этом", - добавил Козак.

Также Козак заявил, что украинская сторона выразила требование, чтобы стороной переговоров "были не те, кого они называют сепаратистами и боевиками", а "местные депутаты, которые были избраны по украинскому законодательству в 2010 году".

"Хорошо, но если из фундаментальных причин посадить туда президента, который был избран в 2010 году (вероятно, Козак имеет в виду бывшего президента Украины Виктора Януковича - Ред.), то резко искать фундаментальные причины желание уходит. Очень любят упражняться в юриспруденции, доходит до юридического кретинизма", - сказал замглавы администрации президента России.

Отметим, что в 2010 году в Украине проходили выборы в местные органы власти. На них в Донецкой и Луганской областях на всех уровнях одержала победу Партия Регионов.

Дмитрий Козак также заявил, что встреча политсоветников лидеров стран Нормандской четверки пройдёт 19 апреля. Напомним, что в число советников с украинской стороны входит глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Дмитрий Козак заявил, что встреча политсоветников лидеров стран Нормандской четверки пройдёт 19 апреля. А теперь сопоставим это с двумя другими датами:

14 апреля - встреча в Трехсторонней контактной группе.

21 апреля - послание Путина Федеральному собранию.

То есть, к 21 апреля уже должен понятен расклад по Донбассу. Точнее - есть ли перспективы урегулирования ситуации через форматы ТКГ и Нормандской четверки", - пишет "Политика Страны"

Напомним, Россия неоднократно обвиняла Киев в невыполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Например, 6 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров попросил Германию и Францию "привести украинские власти в чувство" и заставить их "выполнять Минские договоренности в полной мере".

На данный момент на Донбассе наблюдается эскалации вооруженного конфликта. Украинские войска несут большие потери, несмотря на формальное действие "режима тишины", а представители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области сообщают о гибели мирных жителей, обвиняя в этом Киев.

В четверг, 8 апреля, президент Украины приехал на Донбасс, чтобы посетить передовые позиции войск и "поддержать боевой дух" солдат.