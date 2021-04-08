Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что РФ может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", а начало боевых действий в регионе будет "началом конца Украины".

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", - сказал Козак.

Напомним, что Сребреница - это город в Боснии, где сербские отряды во время войны в Югославии устроили массовые убийства мужчин-боснийцев.

При этом Козак заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы "резать суверенитет" Украины или захватывать ее территории.

"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год… Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять… то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - сказал Козак.

По мнению Козака, правительство Украины не хочет возвращения Донбасса в состав страны.

Напомним, в марте Козак предложил обязать Киев зафиксировать письменную позицию по выполнению Минских соглашений и изменить формат заседаний "Нормандской четверки" по Донбассу. Однако Киев не согласился с этим.

Также мы писали, что Москва обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений и договоренностей "Нормандской четверки".