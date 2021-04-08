Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказался о необходимости выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. Телефонная беседа лидеров двух стран прошла в четверг, 8 апреля, сообщается на сайте Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

По мнению Путина, Киев в последнее время "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", и российский лидер расценивает такие действия как провокационные.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Также сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в Нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Вскоре появилась версия немецкой стороны о содержании разговора Меркель и Путина.

"Акценты, естественно, другие, чем у Кремля, - отмечает телеграм-канал "Политика Страны"

Кабмин Германии же заявил, что Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала Россию отказаться от усиления присутствия войск у границы с Украиной.

"Меркель потребовала в телефонном звонке с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский поехал на Донбасс, чтобы "поддержать дух защитников".

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