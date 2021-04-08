Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак считает, что последние действия Киева - это пиар-ход, который имитирует военную угрозу

Такое мнение Козак высказал в интервью, сообщает Интерфакс.

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - сказал Козак

Дмитрий Козак является представителем Путина в "Нормандской четверке", и выступает переговорщик от Кремля по Донбассу.

Напомним, 2 апреля тема военного присутствия России у границ Украина стала предметом обсуждения двух президентов - Байдена и Зеленского

Разговор президентов, касался наращивания военного присутствия России у украинцских границ, "и других аспектов взаимоотношений двух стран"

3 апреля о внимании к ситуации на украинско-российского границе заговорили и в Германии. МИД ФРГ сообщил, что "деэскалации сейчас крайне важна, чтобы не подвергнуть риску прекращени огня"

Кроме того, вопрос передвижения войск РФ у границы с Украиной стал темой обсуждения в Организации Североатлантического договора.

Тем временем в Кремле заверили, что стягивание войск к границе с Украиной не представляет угрозы "ни для одной страны мира". Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина Дмитрий Песков рассказал, что на своей территории армия России может передвигаться в том направлении, в котором считает нужным, и такие перемещения не должны беспокоить другие страны.