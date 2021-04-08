Визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на День независимости, который он анонсировал в прошлом году, может спровоцировать новый виток давления на Украинскую православную церковь.

Об этом заявил Митрополит Бориспольский и Броварской , управляющий делами УПЦ Антоний в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля.

"Что касается приглашения патриарха Варфоломея, то мы с самого начала говорили о нецелесообразности этого приезда.

Ни для кого не секрет, что за те проблемы, которые появились в последние годы у наших приходов, когда захватывали их силовым образом и тайно перерегистрировали, избивали наших священников (хотя нет системного подхода, государственного заказа, слава Богу, со стороны Зеленского, тем не менее маленькие очаги до сих пор сохраняются) мы считаем, что патриарх Варфоломей лично несет ответственность за дестабилизацию и стремление разрушить каноническую православную церковь.

Этот приезд может быть использован как новый импульс для продолжения этой же политики, потому что сегодняшняя власть так или иначе идет в фарватере тех тенденций, которые были при президенте Порошенко. Это может создать новый повод для захвата наших храмов и дестабилизации во всем обществе. Поэтому мы против такого приезда", - считает Антоний.

Напомним, в марте патриарх Варфоломей подтвердил подтвердил свой приезд в Украину на День Независимости в 2021 году. Однако в УПЦ опасаются, что визит патриарха в Киев может спровоцировать волну рейдерских захватов храмов.