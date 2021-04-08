В посольстве США считают, что реформа СБУ в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом на пути Украины в НАТО.

Об этом со ссылкой на временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин в Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

Квин в среду, 7 апреля, встретилась с нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

"Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - процитировали в посольстве Кристину Квин.

Напомним, генсек НАТО призывал к внедрению закона о нацбезопасности и реформе СБУ еще в 2019 году.

Также мы писали о том, как депутаты хотят поменять закон об СБУ.

Напомним, что Марьяна Безуглая не раз попала в курьезные истории в связи со своими странными заявлениями.