В Украине семь проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП) будут выставлены на приватизацию.

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, передает Agropolit.

"В Фонд были переданы семь КХП, три из которых - такие, которые не работают, четыре - такие, что работают. Общая мощность хранения - 634 тысячи тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", - сказал он.

Среди хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации - Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая обл.), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.), Радивиловский (Ровенская обл.).

Неработающие - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский. Их капиталы полностью арестованы.

По словам председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, от СЮУ поступила информация, что в 2018-2019 годах в эти семь КХП не проводилось достаточно инвестиций и они были доведены до банкротства.

"На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок", - сообщил Сенниченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 планируется приватизировать три предприятия. В последнюю очередь на приватизационные аукционы будут выставлены самые проблемные КХП.

Напомним, что к приватизации подготовили 78 спиртзаводов по всей Украине по "интересным ценам". При этом Вишняковский спиртзавод (Полтавская обл.) повторно продадут с аукциона, поскольку победитель предыдущего - "РесурсПромЗахид" - так и не внес рекордно большую для таких объектов сумму в 234 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что Рада одобрила запрет приватизации "Укрпочты", "Укрзализныци" и "Нафтогаза".