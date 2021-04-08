В Украинской православной церкви (УПЦ) надеются, что храмы будут открыты на Пасху (которая в этом году выпадает на 2 мая) с соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля.

По его словам, даже если карантин будет продлён, это не должно помешать пасхальным богослужениям.

"Самая главная наша надежда, чтобы мы Пасху встречали в храмах, чтобы храмы не были закрыты. Конечно, при соблюдении определённых карантинных норм, но чтобы была возможность прийти в храм и услышать "Христос воскресе! - Воистину воскресе!", - сказал Антоний.

Напомним, во время действия адаптивного карантина некоторые города вводят ограничения на проведение религиозных мероприятий. Например в Тернополе и Чернигове с 8 апреля все богослужения можно будет проводить только на улице возле церкви. В Киеве во время локдауна, который начался с 21 марта запретили проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Также мы писали, что 4 апреля, во время поздравления католиков с Пасхой, президент Зеленский упомянул и коронавирус. В связи с которым люди вынуждены смотреть богослужения по телевизору, а не посещать церкви.