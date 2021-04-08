В Латвии считают, что настало время для НАТО предоставить Украине План действий по членству. Это должно послужить сигналом о поддержке украинцев со стороны альянса.

Об этом со ссылкой на интервью министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса телеканалу LTV Ziņu Dienests сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвии в Facebook.

Комментируя стягивание российских войск к границам Украины и эскалацию на Донбассе, Ринкевичс заявил, что сейчас неясно, является ли это реальной агрессией или демонстрацией силы.

"Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Видимо, уже время предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевичс.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговором с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, а "План действий по членству в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ".

После этого в Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе.

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