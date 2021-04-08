В ближайшее время в "красную" зону по коронавирусу могут внести не только Запорожскую и Хмельницкую области, где карантин ужесточают с 9 апреля, но и еще три региона. Речь о Ровенской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом 8 апреля.

Согласно утвержденным правилам, регион относят к "красной" зоне карантина, если один из пяти показателей по коронавирусу в течение трех дней подряд не соответствует допустимому уровню. На сегодня это не только Хмельницкая и Запорожская области, которые Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отправила в "красную" зону с 9 апреля, но и еще три региона.

В частности, в течение трех дней нарушены показатели уровня госпитализаций и коэффициента выявления случаев инфицирование еще и в Ровенской, Харьковской и Черкасской областях. Соответственно, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС должна будет принять решение по этим регионам.

На сегодня к "красной" зоне в Украине отнесены Киев и 10 областей. Херсонская область остается единственной "желтой" в стране. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне.

Если в "красную" зону внесут все области, которые соответствуют необходимым для этого показателям, в ней окажутся уже 16 регионов. Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 регионов. Однако позже в Кабмине заявили, что правительство не собирается вводить общенациональный локдаун в Украине.

Напомним, что ранее в Минздраве называли регионы, которые скоро выйдут из "красной" зоны. Речь о Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Также мы писали о том, что в Харькове с субботы, 10 апреля, ужесточат карантин.