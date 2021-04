Компания Google выпустил социальную рекламу о вакцинации от коронавируса под названием "Get back to what you love", что в переводе на русский звучит как "Вернись к тому, что любишь". В нем за одну минуту обыгрывается важность вакцинации от Covid-19. С помощью поисковых запросов Гугл показал реальную жизнь людей во время пандемии, которая может измениться к лучшему, если человек сделает прививку от Covid-19.

В ролике, который уже собрал около семи миллионов просмотров, показана хроника поисковых запросов на протяжении пандемии. На видео запечатлено, как термины могут меняться в результате вакцинации, позволяя человечеству перейти от виртуальных мероприятий к личному общению.

В начале ролика показан перечень поисковых терминов, которые широко используются в период пандемии. Среди них "карантин", "социальная дистанция", "изоляция" и "ограничения на путешествия".

После этого показано, как запросы в поиске Гугл меняются. В частности, "локация кинотеатра Google Maps" переходит с "временно закрытого" на "открытый". Свадьбы больше не "откладываются", спортивные мероприятия - не "отменяются". В самом конце Google показал и как семейные активности во время пандемии меняются на обычные.

В окончательном поиске показан запрос "Вакцина против коронавируса рядом со мной". В конечной строке, говорится: "Вернись к тому, что ты любишь".

Видео сопровождается фортепианной мелодией - в начале она минорная, а затем становится более мажорной.

Ранее мы рассказывали, какими покупками украинцы интересовались в Google в 2020 году. Среди самых популярных запросов были Маска, пульсоксиметр и антисептик.

Также сообщали, что Google выпустил специальный дудл, посвященный зимнему солнцестоянию.