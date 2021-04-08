Евгения Кравчук рассказала о планах Рады. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

На следующей недели, на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и четверг, 13 и 15 апреля, Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, в том числе об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, по крайне мере во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в "штатном режиме" заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам", - написала Кравчук.

По словам Кравчук планируется рассмотреть следующие законопроекты:

  • №4533 о конституционной процедуре. Принятие данного законопроекта, по мнению замглавы фракции, обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.
  • №4651 о внесении изменений в Административный и Уголовный Кодексы Украины об увеличении штрафов и применении наказания в виде лишения свободы за недостоверную информацию в декларациях или ее умышленное непредоставление чиновниками. Штрафы предлагается увеличить в среднем на 8500-17000 грн. А за ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн.грн) предлагается лишать свободы сроком до двух лет с запретом занимать должность до 3 лет(для топ-чиновников).
  • №4210 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования. "Здесь речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства".
  • №4475 "О внесении изменений в раздел IV" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О потребительском кредитовании"(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)".
  • № 5014 Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание / ГНА / ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезни (COVID-19) при оценке результатов обучения. 

Помимо этого планируют рассмотреть ряд других законопроектов, в частности во втором чтении рассмотрят три законопроекта, касающиеся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399.

"Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - считает Кравчук
 

Что рассмотрит Рада на следующих заседаниях. Скриншот из фейсбука Евгении Кравчук

Что рассмотрит Рада на следующих заседаниях. Скриншот из фейсбука Евгении Кравчук

Что рассмотрит Рада на следующих заседаниях. Скриншот из фейсбука Евгении Кравчук

Напомним, Верховная ада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю, несмотря на локдаун в Киеве.

Также мы писали, что 7 апреля глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Рада вероятнее всего снова может уйти на карантин, но перед этим проведёт плановое заседание и несколько внеочередных.

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