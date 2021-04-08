На следующей недели, на внеочередных пленарных заседаниях во вторник и четверг, 13 и 15 апреля, Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, в том числе об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "две смены": после обычных заседаний (по графику) проведем еще два внеочередных, по крайне мере во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарки в "штатном режиме" заблокированы тысячами поправок от оппозиции к земельным законам", - написала Кравчук.

По словам Кравчук планируется рассмотреть следующие законопроекты:

№4533 о конституционной процедуре. Принятие данного законопроекта, по мнению замглавы фракции, обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

№4651 о внесении изменений в Административный и Уголовный Кодексы Украины об увеличении штрафов и применении наказания в виде лишения свободы за недостоверную информацию в декларациях или ее умышленное непредоставление чиновниками. Штрафы предлагается увеличить в среднем на 8500-17000 грн. А за ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн.грн) предлагается лишать свободы сроком до двух лет с запретом занимать должность до 3 лет(для топ-чиновников).

№4210 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования. "Здесь речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства".

№4475 "О внесении изменений в раздел IV" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О потребительском кредитовании"(относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)".

№ 5014 Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание / ГНА / ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезни (COVID-19) при оценке результатов обучения.

Помимо этого планируют рассмотреть ряд других законопроектов, в частности во втором чтении рассмотрят три законопроекта, касающиеся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399.

"Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - считает Кравчук



Напомним, Верховная ада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю, несмотря на локдаун в Киеве.

Также мы писали, что 7 апреля глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Рада вероятнее всего снова может уйти на карантин, но перед этим проведёт плановое заседание и несколько внеочередных.