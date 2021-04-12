Эта неделя начнется с новолуния, когда важно воздержаться от чрезмерных физических нагрузок и активных действий. Однако уже с 13 апреля, в период растущей Луны, можно приступать к реализации проектов, улаживать конфликты, уделить время здоровью и красоте. Для этого будет благоприятное время.

Читайте подробнее, что принесет эта неделя для каждого знака Зодиака и какие откроет возможности.

Овен (21.03 - 20.04)

Вас ждет неделя ответственных и сложных решений, связанных с семьей. Придется общаться с представителями госучреждений. Оформлять документы, делать онлайн-покупки, участвовать в переговорах. Некоторые друзья могут приятно удивить вас деловой хваткой и показать на личном примере пользу неторопливых поступков. Не упускайте шанс учиться у других и использовать чужие наработки. В целом неделя благоприятна для разного рода изменений и завязывания новых контактов.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцов ожидает финансово нестабильная неделя, что отразится на вашем настроении. Важную роль в стабилизации ситуации сыграют родственники. Не стесняйтесь обратиться к людям старшего возраста за советом. Обсудите с близкими возможные варианты и предложения по работе и начинайте действовать, не теряя ни минуты.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ключевое событие этой недели - рост вашего дохода и возможность "обкатать" свои навыки и возможности в деле. Однако будьте осторожны, результату могут помешать ваша задиристость и агрессия. Старайтесь обуздать чрезмерные эмоции и не отвечать на провокации оппонентов. Важнее найти компромисс и выгоду для себя, а не выяснять отношения.

Рак (22.06 - 22.07)

Период с 10 по 17 апреля станет для вас наиболее энергичным этой весной. Возникнет ряд вопросов, которые нужно будет решать незамедлительно. На развитие ваших планов окажут благотворное влияние знакомые, родившиеся под знаком Овна или Стрельца. Вам остается только закатать рукава и начать "пахать" наравне с ними.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе ваше мнение станет особенно весомым. Ваши решения будут определять действия многих людей вокруг. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Это поможет вам быть активным и помогать другим. В середине недели вам придется отстаивать свои границы и принципы, заявлять о своих правах и делать что-то по-своему. Не бойтесь проявить свой характер.

Дева (24.08 - 23.09)

Вы будете вовлечены в старые дела и неразрешенные вопросы. Ваша дальнейшая жизнь сейчас полностью зависит от положения дел у ваших родственников. Некоторые вопросы могут быть связаны с недвижимостью, работой, финансовыми процессами. Пока вы не разберетесь с этими проблемами, будет сложно сконцентрироваться на бытовых и рабочих моментах.

Весы (24.09 - 23.10)

Новолуние на этой неделе может внести напряжение в семейные отношения. Самыми важными событиями ближайших дней также станут какие-то внутрисемейные дела. В течение недели вам лучше действовать в связке с представителями огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец). Вместе с ними вы сможете добиться внушительных результатов в карьере и сфере финансов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ваша жизнь станет активнее с 12 апреля. Период разговоров и обучения сменится действиями. Иногда вам будет казаться, что вы действуете необдуманно и непривычно для самого себя. Важно, что внутренние импульсы помогут вам реализовать себя в новой профессии, осуществить успешные поездки и запустить бизнес-проекты. А потом уже обдумаете, как вам все это удалось.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня важнейшее для вас новолуние, когда в вас бурлит деятельная энергия. Впереди возможна крупная денежная сделка или серьезный проект, связанный с недвижимостью, с рисками. Вам придется решать сложные вопросы и брать на себя ответственность. 16 и 17 апреля для решения насущных вопрос стоит привлечь единомышленников. Все сложится и решится в вашу пользу.

Козерог (22.12 - 20.01)

С 14 по 17 апреля у Козерогов появится шанс дополнительного заработка с партнерами огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец). Однако в других аспектах жизни события могут складываться не в вашу пользу. Вы сможете добиться желаемого, если пересмотрите некоторые свои убеждения, которые касаются отношений с людьми. Если вы работаете в команде амбициозных людей, постарайтесь почерпнуть что-то для себя.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе события вашей жизни могут быть непредсказуемыми. Вам необходимо быть крайне внимательными со своими финансами, чтобы не стать заложником денежных обязательств. Некоторые ситуации будут зависеть от друзей и родных. 12 апреля предстоит насыщенный и активный день, который запомнится множеством впечатлений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе в вашем окружении максимально себя проявят представители огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец). Команда энтузиастов включится в работу в начале недели и поможет вам реализовать самые смелые идеи. Постарайтесь избежать рутины и ссор в эти дни. Ситуации после 17 апреля изменят ваше мнение о некоторых вещах.