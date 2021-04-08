Основатель одного из крупнейших агрохолдингов Украины МХП Юрий Косюк, выпавший в этом году из рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes, в конце 2020 года выставил на продажу две яхты общей стоимостью в €143 млн (около 4,8 млрд гривен). Одна из них уже нашла нового владельца.

Об этом сообщает издание Forbes.

85-метровую яхту АСЕ (Туз) бизнесмен оценил в €119 млн (4 млрд гривен), а вспомогательную 67-метровую Garcon ("Мальчик") - в €24 млн (798 тысяч гривен). Сделка по покупке последней уже закрыта, имя нового владельца неизвестно.

Оба судна были построены в 2012 году. Внешний и внутренний вид АСЕ разработал лондонский дизайнер Эндрю Винч, который делал яхты для премьер-министра Катара, принца Брунея и российских миллиардеров Анатолия Седых и Андрея Скоча. Строили ACE на немецкой верфи Lurssen, которая имеет более чем столетнюю историю и специализируется на строительстве дорогих супер- и мегаяхт по индивидуальным проектам. Ориентировочная стоимость строительства яхты - €100–110 млн (3,3 - 3,6 млрд гривен).

"Стандартная лодка такого размера на Lurssen стоит около €75 млн (2,5 млрд грн). Итоговая цена зависит от стоимости внутренней отделки, на которую закладывают от €5 000–6 000 за метр (166 тысяч - 200 тысяч гривен)", - заявил основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин.

Яхта агробизнесмена представляет собой плавучую пятипалубную виллу с вертолетной площадкой. Судно может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа. Его вес составляет 2 732 тонны, а максимальная скорость - 31 км/ч.

По словам дизайнеров, Косюк хотел построить яхту для семейного отдыха, но чтобы на ней было весело проводить время и она отображала его характер и интересы. Бизнесмен отправил дизайнеров в лондонский отель The Ritz за вдохновением.

"Чтобы лучше понять бриф и видение клиента, мы полгода посещали отель", – вспоминает директор по яхтам и авиации студии Winch Design Джим Диксон.

На яхте есть несколько зон отдыха, кинотеатр, ночная дискотека, чайная комната, бар и тренажерный зал. Также на АСЕ расположена одна из самых больших спа-зон среди суперяхт.

Там есть несколько видов бань (в римском стиле, хаммам, сауна), бассейн с пресной водой, салон красоты, массажный кабинет, который новый владелец может переоборудовать в гостевую каюту.

Ведущая дизайнер проекта Селина Маккейб вспоминает, что из общего дизайна выбивался только кабинет бизнесмена - там требовалось создать яркий, нарочитый дизайн, который мог бы создать атмосферу "шкатулки для драгоценностей".

Содержать яхту, подобную ACE, обходится €8–9 млн в год (265,7 млн - 299 млн грн), а сдать в аренду можно за €750 000–800 000 (25 млн - 27 млн грн) в неделю.

"Лодки типа АСЕ часто стоят на продаже больше года, так как покупатели такого типа яхт единичны. Однако АСЕ выставлена на продажу по адекватной цене и может быть продана уже в этом сезоне", - считает Семенихин.

В то же время холдинг МХП отказался комментировать продажу яхт.

"Мы уважаем личную и семейную жизнь Юрия Косюка и всех сотрудников. Нам неизвестны подробности частной жизни, и мы не получали разрешение на распространение подобной информации в СМИ", - сообщили в пресс-службе холдинга.

По данным издания, продажа ACE поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную линию до $80 млн (2,2 млрд грн). На протяжении двух лет Косюк брал в долг разные суммы и частично погашал кредит, чтобы не выйти за лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 млн (764 млн грн). Оставшиеся $67,4 млн (1,9 млрд грн) основатель МХП должен вернуть до декабря 2021 года.

В то же время холдинг МХП понес в прошлом году убыток в $133 млн (3,7 млрд грн).

Также мы писали, что владелец английского футбольного клуба "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович в этом году станет владельцем очередной яхты, 145-метрового судна Solaris.

Ранее в этом году "Страна" публиковала фото яхты, на которой экс-президент Петр Порошенко отдыхал во время отпуска на Галапагосских островах.