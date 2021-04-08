Флот ВСУ начал учения в Чёрном море. Работа всех крупных портов ограничена

В четверг, 8 апреля, украинский военно-морской флот начал учения в Чёрном море. Из-за этого ограничена работа в крупнейших украинских портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка через военные учения ВМС ВСУ (военно-морских сил Вооруженных сил Украины - Ред.)", - говорится в сообщении.

По данным АМПУ, канал "Устье "Быстрое" - открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.

Отметим, что ранее эти учения не анонсировались.