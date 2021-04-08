"Укрзализныця" в течение недели планирует разработать формат ограничений для междугородних перевозок в Запорожской и Хмельницкой областях, которые с 9 апреля войдут в "красную" зону по коронавирусу. При этом ограничения для пригородных поездов в Хмельницкой области вступают в силу уже с 8 апреля.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Над форматом ограничений также будут работать Мининфраструктуры и Минздрав. До тех пор, пока он не будет разработан, поезда дальнего следования в обозначенных регионах будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться.

Уже с сегодняшнего дня, 8 апреля, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории этой области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области осуществлять не будут.

В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила спецрейсы в "красные" области Украины.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует выдавать одноразовую постель пассажирам в поездах.