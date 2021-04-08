Светлана Чаус, супруга похищенного в Молдове экс-судьи Николая Чауса, прокомментировала "Стране" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина не причастна к похищению ее мужа.

"Много непонятного, но в Молдове новостей о дружественном разговоре между главами иностранных дел двух государств я не видела", - сообщила супруга Николая Чауса.

При этом сама она сомневается в правдивости слов Кулебы.

"Следователи Молдовы уверены, что мой муж в Украине", - заявила "Стране" Светлана Чаус.

Она уточнила, что на причастность Украины к похищению Чауса указывают все доказательства.

"То, что это машина украинского посольства (на которой вывезли Николая Чауса - Ред.), сомнений у следствия нет. Они уже знают фамилии и данные всех десяти подозреваемых в похищении. Они все граждане Украины", - добавила Светлана Чаус.

Она отметила, что в Молдове похищение Николая Чауса расследуется на государственном уровне, под контролем президента республики Майи Санду.

"Следователи каждый день активно работают по раскрытию преступления: устанавливают личности, собирают доказательную базу, изучают детали, берут отпечатки. То есть я вижу, как работает полиция. Когда в Украине мой муж был объявлен в розыск, мы не писали заявление, нас не допрашивали по этому факту, не проводилось никаких процессуальных действий совсем", - добавила Светлана Чаус.

Напомним, Чауса похитили в Молдове пять дней назад - 3 апреля. О похищении бывшего судьи тогда сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги.

Позже в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья экс-уже может быть в Украине. Также были опубликованы данные украинцев, якобы причастных к похищению Чауса. В телеграм-каналах утверждали, что двое из них - сотрудники дипмиссии Украины.

Сегодня МИД Украины опубликовал заявление, в котором сказано, что "Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом". Адвокат экс-судьи прокомментировал "Стране" это заявление, в котором дал понять, что усомнился в непричастности Киева к похищению Чауса.