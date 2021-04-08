Согласно версии украинской стороны, пятилетний ребенок, который погиб в результате взрыва в поселке Александровское Донецкой области, нашел взрывчатку во дворе.

Об этом спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире "Громадського радио".

"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил Арестович.

Кроме того, он рассказал, что Украина выполняет договоренности и беспилотники ВСУ не летают над неподконтрольными территориями Донбасса. Гибель ребенка и ранение мирного жителя под Донецком будут обсуждать на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Напомним, 2 апреля в поселке под Донецком погиб пятилетний мальчик и получил ранения мирный житель. По версии "ДНР" причиной стал беспилотник ВСУ, который сбросил взрывное устройство. Следком РФ начал расследование инцидента.

В то же время сторона Украины обратилась к ОБСЕ с просьбой проверить всю информацию, а МИД Украины также отрицает причастность украинских военных к гибели ребенка.

Также мы писали, что миссия ОБСЕ подтвердила смерть мальчика от взрыва на Донбассе.