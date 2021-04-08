В Конституционном суде Украины (КСУ) оспорили указы президента Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале в четверг, 8 апреля.

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.", - написала Совгиря.

Телеграм-канал "Политика страны" публикует текст представления депутатов об оспаривании указа Зеленского. Под ним подписались 49 депутатов из двух фракций - "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ. После этого, 27 марта, президент отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В начале апреля Александр Тупицкий издал распоряжение на имя замглавы Конституционного суда Украины Сергея Головатого, в котором заявил, что указ президента об отмене его назначения главой КСУ незаконен.

Также мы рассказывали, что ранее в Верховном Суде обжаловали указ Зеленского, которым он отстранил от должности главу Конституционного суда Тупицкого и судью Касминина.

"Страна" подробно анализировала, что значит указ Зеленского об увольнении судей КСУ.