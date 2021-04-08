В среду, 7 апреля, вступили в силу новые правила въезда украинских граждан в Израиль. Теперь попасть в эту страну можно при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Также иностранные граждане, которые желают въехать в Израиль, должны заранее подать в израильское дипломатическое учреждение или консульство по месту жительства заявку на въезд в страну.

Что касается ПЦР-теста, то его будут требовать даже у тех, кто имеет сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении от Covid-19.

Кроме того, для въезда в страну необходим действующая медицинская страховка, которая покроет расходы в случае заболевания Covid-19 в Израиле.

При попадании в страну туристы также должны будут соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Граждане с израильским Covid-паспортом или справкой о том, что человек переболел Covid-19, изоляцию проходить не должны.

Все вышеуказанные документы необходимо распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Иностранный гражданин, въезжающий в Израиль, который вылечился от коронавирусной болезни или прошел вакцинацию, должен выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (оплачивается за счет туриста).

Если иностранец покинет территорию Израиля до истечения срока самоизоляции без специального разрешения, в следующий раз он не будет допущен на территорию страны.

Напомним, в прошлом месяце руководство Израиля возобновило авиаперевозки со всеми странами мира с квотами по числу пассажиров.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре может быть рассмотрена инициатива восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам", которые сейчас получают граждане Израиля, прошедшие два этапа вакцинации.

По состоянию на конец марта, в Израиле уже половина населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer/BioNTech.