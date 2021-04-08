Американская газета Miami Herald опубликовала статью, в которой описываются схемы Игоря Коломойского по отмыванию денег в США.

В статье утверждается, что действия Коломойского "оставили за собой след заколоченных зданий, опасных условий труда на заводах, неуплаченных налогов и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, которые обанкротились".

"Страна" публикует полный перевод этой статьи.

Долгая история об отмывании денег в Майами оказалась связана с Украиной глубже, чем предполагалось

Возьмите пару украинских олигархов, попавших под санкции по обвинению в отмывании денег. Добавьте сюда бизнесменов из Флориды, которые наняли мужа известного политика-демократа. Добавьте сюда некоторые политические связи, восходящие к Руди Джулиани, бывшим президентам Украины и даже Кремлю.

Вы получаете запутанную историю о деньгах и власти, которая показывает, как тянет в Майами возможных отмывателей денег.

Иск "Олег Жуковский против Национального банка Украины" добавляет дополнительный слой к и без того сложной истории о предполагаемых грязных деньгах, текущих через Южную Флориду.

Но сначала – краткое содержание всей истории.

В прошлом году ФБР провело обыск в офисах скандального украинского олигарха Игоря Коломойского и его соратников из Майами Мордехая Корфа и Уриэля Лабера в связи с расследованием дела об отмывании денег.

Никому не было предъявлено обвинение, но Министерство юстиции подало запросы о конфискации собственности в Техасе, Кентукки и Огайо, которая принадлежала или контролировалась этими тремя.

Подача иска

Коломойский фигурировал в новостях во Флориде еще в 2018 году: Роберт Пауэлл, муж демократки из Майами Дебби Мукарсель-Пауэлл, в течение десяти лет до своего ухода в 2017 работал в качестве главного юрисконсульта фирм, принадлежащих или частично контролируемых Коломойским. Связь ее мужа с фирмами стала политической головной болью для Мукарсель-Пауэлл, которая некоторое время служила в Палате представителей США, а в ноябре прошлого года проиграла предвыборную гонку.

В заявлении за 2019 год, опубликованном задолго до обыска, Пауэлл сказал, что он никогда не "работал на Коломойского, не представлял, не отвечал и не получал от него никаких платежей". Политик не обнаружил "никаких признаков" его причастности.

Некоторые из связанных с Коломойским фирм - Optima Acquisitions, Felman Trading and Felman Productions и базирующаяся в Майами Georgian-American Alloys - находятся в центре обвинений ФБР в отмывании денег, о чем говорится в запросе Министерства юстиции о конфискации.

Государственный департамент наложил санкции на олигарха, бывшего губернатором области в Украине, и объявил его жену и двоих детей не имеющими права на въезд в Соединенные Штаты 5 марта. Коломойский был обвинен в выкачивании миллиардов из украинского банка ПриватБанк.

Коломойский сыграл косвенную роль в скандале, который привел к импичменту Дональда Трампа в 2019 году.

В новом гражданском иске, поданном в суд Южного округа Флориды в январе, утверждается, что Сергей Курченко, еще один украинский олигарх, незаконно приобрел Брокбизнес-банк, еще одно украинское финансовое учреждение, выкачивал деньги своих клиентов и отмывал их через сеть Коломойского в Майами.

Министерство финансов внесло Курченко в свой санкционный список в 2015 году, чтобы "пресечь незаконное присвоение государственного имущества" в Украине.

Оспариваемые деньги - 393 миллиона долларов - принадлежат двум компаниям, ZUKK Trading и Intertransgroup, и двум физическим лицам, Виталию Дидыливскому и Николаю Ковзелю, согласно гражданскому иску и приложенным к нему документам. Они не являются истцами сами, но их интересы представляет бизнесмен из штата Вашингтон Олег Жуковский. Жуковский, по словам его адвокатов, уже много лет является деловым партнером Николая Ковзеля. Согласно недавнему иску, Ковзель, бывший депутат украинского парламента, возглавлял Интертрансгрупп за пару лет до их инвестиций в БрокбизнесБанк.

Иск был подан против Национального банка Украины, центрального банка страны, в котором утверждалось, что должностные лица банка закрыли глаза, когда Курченко незаконно взял под свой контроль БрокбизнесБанк.

В жалобе также утверждается, что Национальному банку удалось выкупить часть спорных средств в 2014 году, но вместо того, чтобы вернуть их клиентам БрокбизнесБанка, он объявил БрокбизнесБанк неплатежеспособным и использовал эти деньги для погашения государственного долга Украины.

В иске цитируется прошлогодний обыск в Майами и утверждается, что люди из Майами Уриэль Лабер и Мордехай Корф помогали Коломойскому и Курченко отмывать деньги через их группу компаний "Оптима". Их адвокат Марк Касовиц отрицал, что его клиенты имели какое-либо отношение к какой-либо из сторон в новом судебном процессе, и добавил, что они также оспаривают предыдущие обвинения Министерства юстиции.

По его словам, судебный процесс "представляется попыткой извлечь выгоду из широко разрекламированного спора между г-ном Корфом и г-ном Лабером и ... ПриватБанком".

Издалека в Майами

Игорь Коломойский родился в 1963 году в Днепропетровске, промышленном районе на востоке входившей тогда в СССР Украины. В 1985 году окончил Днепропетровский Металлургический институт по специальности инженер. После распада советского блока Коломойский начал торговать потребительскими товарами из Сингапура и в 1991 году вместе с Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым основал компанию по производству нефти Sentosa Ltd. В следующем году они учредили Группу Приват.

На фоне стремления приватизировать ранее национализированные государственные активы - недвижимость, инфраструктуру, сырье - Коломойский и два его партнера собрали внушительный портфель.

Трио заработало репутацию агрессивных захватчиков компаний, в первую очередь легендарного рейда на Кременчугский металлургический завод в 2006 году. Согласно данным Форбс, по приказу, якобы отданному Коломойским, армия наемных головорезов с оружием, бейсбольными битами, железными прутьями и бензопилами насильно захватила завод.

Коломойский и его партнеры создали бизнес-империю стоимостью в сотни миллионов. Они контролируют тысячи компаний по всему миру и задействованы в самых разных отраслях, таких как нефть и энергетика, полезные ископаемые, авиалинии, банковское дело, футбол и недвижимость.

Жемчужиной их короны была "Укрнафта" - крупнейшая нефтегазовая компания Украины.

В 2014 году, когда Крым был только что аннексирован Россией, а близлежащие области Донбасса на востоке Украины подверглись атаке поддерживаемых Кремлем сепаратистов, Коломойский принял губернаторство в прифронтовой Днепровской области и вложил миллионы в проправительственные ополчения, которые держались, пока не прибыли украинские солдаты.

Помимо других холдингов, Коломойскому принадлежат влиятельные украинские СМИ, которые любят посещать украинские политики. Считается, что он является главным покровителем нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Его власть очевидна даже за пределами страны: когда Руди Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, попытался найти компромат на сына Джо Байдена - попытка, которая позже привела к первому импичменту Трампа - у него были свои соратники, люди из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман, которые встретились с Коломойским в Израиле, чтобы попытаться организовать встречу с президентом Зеленским. Коломойский отказался.

ПриватБанк, принадлежащий Коломойскому и Боголюбову, составлял четверть украинского банковского сектора с 2003 по 2016 год и держал депозиты на сумму более 6 миллиардов долларов, включая треть индивидуальных депозитных счетов в стране, согласно запросу ФБР о конфискации.

В ходе конфликта России с Украиной, находившейся на грани гражданской войны в 2014 году, тогдашний президент Виктор Янукович бежал в Россию. BuzzFeed News сообщил, что Януковича и его соратников подозревали в вывозе из страны в общей сложности 40 миллиардов долларов. США применили к нему санкции, а украинский суд признал его виновным в государственной измене.

При новом президенте Петре Порошенко, который тоже является олигархом, центральный банк страны, Национальный банк Украины, начал проводить аудит ПриватБанка. Оно раскрыло схему Коломойского и его партнера Боголюбова "по хищению более 5 миллиардов долларов из банка путем выдачи мошеннических кредитов", - говорится в петиции о конфискации.

Механика, согласно документу Министерства юстиции, была проста: через ряд подставных компаний Коломойский и Боголюбов брали ссуды в ПриватБанке и редко возвращали их. Иногда документы подделывались, а заявки штамповались созданным ими "специальным комитетом". Затем деньги переводились через компании по всему миру. Согласно заявлению Министерства юстиции США, миллионы долларов были переведены в Майами и компании, контролируемые их партнерами из Майами, Уриэлем Лабером и Мордехаем "Мотти" Корфом. Те же деньги были вложены в Соединенные Штаты.

"Они приобрели более пяти миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству сотовых телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе", - заявило Министерство юстиции в своем заявлении о конфискации.

"Масштабы мошенничества и краж были настолько велики, что НБУ [Национальный банк Украины] был вынужден выручить банк [ПриватБанк], предоставив 5,5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны [Украины]".

В то время как Коломойский заработал миллионы, сотни людей пострадали, как сообщило в прошлом году расследование Международного консорциума журналистов-расследователей.

В Соединенных Штатах его компании оставили за собой след заколоченных зданий, опасных условий труда на заводах, неуплаченных налогов и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, которые обанкротились. Как сообщает ICIJ, сотни сталелитейщиков в штатах Нью-Йорк, Огайо, Кентукки и Иллинойс остались без работы, а в одном случае без страховки и доступа, по крайней мере, временно, к пенсионным фондам.

Национальный банк национализировал ПриватБанк в 2016 году, но Коломойский борется за взыскание 2 миллиардов долларов в качестве компенсации за предполагаемые убытки.

Связь с Курченко

БрокбизнесБанк, или просто БрокБанк, был основан в 1991 году и входил в число уважаемых банков Украины, и в 2014 году его активы оценивались примерно в 3,5 миллиарда долларов. Согласно украинскому законодательству, продажа более 10% и более ценных бумаг БрокБанка требует одобрения Национального банка Украины.

Но в 2013 году Сергей Курченко приобрел около 80% акций БрокБанка, создав серию подставных компаний, которые он косвенно контролировал - каждая из которых приобрела 9,98% акций банка, утверждается в иске, поданном в штате Флорида.

Как и Янукович, Курченко в настоящее время живет в изгнании в России.

Курченко отмывал средства, "выведенные из БрокБанка через ПриватБанк и сложную группу компаний и частных лиц, базирующихся в Майами, Флорида, чтобы полностью скрыть характер, источник, владение и контроль над средствами", - говорится в гражданском иске с указанием имен предполагаемых создателей этой сети Коломойского, Лабера и Корфа.

Партнерство между некогда антикремлевским олигархом и другим, получившим выгоду от людей из ближайшего окружения Путина, может показаться странным, но оно показывает, как союзы между олигархами и политиками часто меняются в постсоветской Украине, потрясенной серией коррупционных скандалов и протестов.

"Господин Курченко украл средства нашего клиента, а господин Коломойский украл часть этих средств у господина Курченко ", - сказали адвокаты Жуковского Гарольд Патрикофф-младший и Алексей Штивельман, ссылаясь на обвинения, изложенные в гражданском иске.

"Кроме того, г-н Курченко и г-н Коломойский работали вместе как партнеры, а средства истца отмывались через их совместную сеть компаний. Мы намерены обратиться к ФБР и Министерству юстиции ".

Далее в жалобе утверждается, что во время правления Виктора Януковича высокопоставленные должностные лица Национального банка Украины участвовали в сговоре в хищении денежных средств из Украины.

В жалобе также утверждается, что после падения администрации Януковича Валерия Гонтарева, глава национального банка при прежней администрации, ничего не сделала для возврата украденных средств. Оно утверждает, что истцов заставили поверить в то, что они получат выручку от ликвидации БрокБанка национальным банком.

"Вместо того, чтобы вернуть активы вкладчикам БрокБанка, НБУ затем использовал эти средства… в своих интересах. Например ... Эти средства НБУ использовал для выплаты процентов по украинским государственным облигациям в США ", - говорится в жалобе, поданной в январе.

Гонтарева сказала, что не слышала об иске, когда к ней обратился партнер Herald, Проект по освещению организованной преступности и коррупции.

Сама Гонтарева в настоящее время находится под следствием украинских властей по подозрению в хищении средств, а ранее в отношении нее проводилось расследование по подозрению в помощи Курченко в отмывании незаконных денег. Ей не было предъявлено обвинение. Недавно она утверждала, что стала жертвой нескольких нападений, в том числе одного в Лондоне, когда ее чуть не сбила машина, и еще одного инцидента, связанного с поджогом дома ее семьи в Украине. Она сообщила британской газете Guardian, что нападение было совершено Коломойским в отместку за национализацию ПриватБанка.

"НБУ примет соответствующие меры для защиты своих прав и интересов", - сказал национальный банк в заявлении для Miami Herald, когда его спросили о судебном процессе во Флориде.



Моника Лил из Miami Herald внесла свой вклад в эту историю, как и европейское агентство новостей по расследованию организованной преступности и коррупции.

Ширшо Дасгупта - репортер следственной группы в бюро Miami Herald / McClatchy DC. Его работа была отмечена Обществом профессиональных журналистов (Отделение DC) и Военными репортерами и редакторами (MRE). Его репортаж о гонках и охране правопорядка стал финалистом премии Ассоциации журналистов Южной Азии 2020 года. Он имеет степень магистра английского языка и журналистики.

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