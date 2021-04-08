В четверг, 8 апреля, перед началом заседания Временной следственной комиссии по "Укрзализныце", Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе акционерного общества.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По какому делу проводятся обыски - не сообщается. Обыск начался в первой половине дня в четверг, 8 апреля. А уже в 14:00 Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" должна собраться для расследования фактов возможной бездеятельности и нарушения законодательства Украины органами управления компании, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

Напомним, ВСК исследует операционную, инвестиционную и финансовую деятельность "Укрзализныци" в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния.

Также мы писали о том, что в середине марта главу "Укрзализныци" Владимира Жмака отправили в отставку.