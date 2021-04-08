В Украине, с начала вакцинации населения от коронавируса индийским препаратом Covishield зафиксировали уже 816 случаев побочной реакции. При этом в основном с ней сталкиваются достаточно молодые люди 31-45 лет.

Об этом свидетельствуют данные Государственного экспертного центра МОЗ, собранные за период с 24 февраля по 4 апреля.

Согласно данным на 4 апреля, в Украине провели более 291 000 вакцинаций от коронавирус, все они были сделаны препаратом Covishield. При этом часть вакцинированных сталкивается с побочными эффектами препарата, в основном это люди возрастом 31-45 лет, чаще женщины(68%) , чем мужчины (24,5%).

Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты (66,8%)

повышение температуры;

утомляемость;

общая слабость,

лихорадка

озноб;

гриппоподобный состояние;

покраснение и боль;

уплотнения;

отек руки;

инфильтрация;

онемение в месте введения.

В ряде случаев побочные эффекты затрагивают опорно-двигательный аппарат (11,8%):

миалгия (симптом, выраженный болью мышц - Ред.);

артралгия (боли в суставах - Ред.).

Некоторые сталкиваются с невралгическими расстройствами после прививки (11,7%):

головная боль;

сонливость или бессонница ;

тремор верхних конечностей;

парестезии

головокружение

потеря ориентации;

потеря сознания;

онемение языка.

Часть вакцинированных получили желудочно-кишечные расстройства (3,21%):

рвота

диарея

боль в животе

извращение вкуса;

привкус.

Самые редко встречающиеся побочные эффекты - иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):

отек гортани

насморк;

першение в горле;

крапивница;

зуд;

аллергическая сыпь;

покраснение лица.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали почти 600 побочных реакций после прививки CoviShield. В трех случаях пациентам понадобилось наблюдение врачей.

Также мы писали, что через два дня после прививки от коронавируса препаратом CoviShield умерла украинская военнослужащая.