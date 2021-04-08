Сovishield может вызвать ряд побочных эффектов. Фото: wikimedia

В Украине, с начала вакцинации населения от коронавируса индийским препаратом Covishield зафиксировали уже 816 случаев побочной реакции. При этом в основном с ней сталкиваются достаточно молодые люди 31-45 лет.

Об этом свидетельствуют данные Государственного экспертного центра МОЗ, собранные за период с 24 февраля по 4 апреля.

Согласно данным на 4 апреля, в Украине провели более 291 000 вакцинаций от коронавирус, все они были сделаны препаратом  Covishield. При этом часть вакцинированных сталкивается с побочными эффектами препарата, в основном это люди возрастом 31-45 лет, чаще женщины(68%) , чем мужчины (24,5%).

Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты (66,8%)

  • повышение температуры;
  • утомляемость;
  • общая слабость,
  • лихорадка
  • озноб;
  • гриппоподобный состояние;
  • покраснение и боль;
  • уплотнения;
  • отек руки;
  • инфильтрация;
  • онемение в месте введения. 

В ряде случаев побочные эффекты затрагивают опорно-двигательный аппарат (11,8%):

  • миалгия (симптом, выраженный болью мышц - Ред.);
  • артралгия (боли в суставах - Ред.).

Некоторые сталкиваются с невралгическими расстройствами после прививки (11,7%):

  • головная боль; 
  • сонливость или бессонница ;
  • тремор верхних конечностей;
  • парестезии
  • головокружение
  • потеря ориентации;
  • потеря сознания;
  • онемение языка. 

Часть вакцинированных получили желудочно-кишечные расстройства (3,21%):

  • рвота
  • диарея
  • боль в животе
  • извращение вкуса;
  • привкус.

Самые редко встречающиеся побочные эффекты - иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):

  • отек гортани
  • насморк;
  • першение в горле;
  • крапивница;
  • зуд;
  • аллергическая сыпь;
  • покраснение лица. 

Побочные эффекты с которым столкнулись украинцы после вакцинации от коронавируса. Скриншот из ДЭЦ МОЗ

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали почти 600 побочных реакций после прививки CoviShield. В трех случаях пациентам понадобилось наблюдение врачей.

Также мы писали, что через два дня после прививки от коронавируса препаратом CoviShield умерла украинская военнослужащая.  

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