Боль в суставах, потеря сознания, рвота. С какими "побочками" столкнулись украинцы после укола Covishield
В Украине, с начала вакцинации населения от коронавируса индийским препаратом Covishield зафиксировали уже 816 случаев побочной реакции. При этом в основном с ней сталкиваются достаточно молодые люди 31-45 лет.
Об этом свидетельствуют данные Государственного экспертного центра МОЗ, собранные за период с 24 февраля по 4 апреля.
Согласно данным на 4 апреля, в Украине провели более 291 000 вакцинаций от коронавирус, все они были сделаны препаратом Covishield. При этом часть вакцинированных сталкивается с побочными эффектами препарата, в основном это люди возрастом 31-45 лет, чаще женщины(68%) , чем мужчины (24,5%).
Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты (66,8%)
- повышение температуры;
- утомляемость;
- общая слабость,
- лихорадка
- озноб;
- гриппоподобный состояние;
- покраснение и боль;
- уплотнения;
- отек руки;
- инфильтрация;
- онемение в месте введения.
В ряде случаев побочные эффекты затрагивают опорно-двигательный аппарат (11,8%):
- миалгия (симптом, выраженный болью мышц - Ред.);
- артралгия (боли в суставах - Ред.).
Некоторые сталкиваются с невралгическими расстройствами после прививки (11,7%):
- головная боль;
- сонливость или бессонница ;
- тремор верхних конечностей;
- парестезии
- головокружение
- потеря ориентации;
- потеря сознания;
- онемение языка.
Часть вакцинированных получили желудочно-кишечные расстройства (3,21%):
- рвота
- диарея
- боль в животе
- извращение вкуса;
- привкус.
Самые редко встречающиеся побочные эффекты - иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%):
- отек гортани
- насморк;
- першение в горле;
- крапивница;
- зуд;
- аллергическая сыпь;
- покраснение лица.
Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали почти 600 побочных реакций после прививки CoviShield. В трех случаях пациентам понадобилось наблюдение врачей.
Также мы писали, что через два дня после прививки от коронавируса препаратом CoviShield умерла украинская военнослужащая.