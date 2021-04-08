В Херсонской области, которая является единственным в Украине регионом в "желтой" зоне, ужесточают карантин. Новые ограничения вступят в силу с 9 апреля и коснутся трех районов и трех ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Решение об усилении карантина приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Дополнительные меры рекомендуется ввести на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов (по новому территориальному устройству), а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных громад.

С 9 апреля там запретили:

принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и навынос);

работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работа непродовольственных рынков;

работа детских садов;

перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%.

При этом работать будут банки, почта, АЗС, ветклиники, автосервисы, ремонтные мастерские, парикмахерские по предварительной записи.

Напомним, Тернополь и Чернигов с четверга, 8 апреля, также ужесточили карантин.

Также мы писали о том, что с 10 апреля карантин ужесточают в Харькове. Однако область еще до субботы рискует попасть в "красную" зону.