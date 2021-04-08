Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 апреля, приехал с рабочей поездкой на Донбасс. Там он посетит передовые позиции на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения и встретится с украинскими военными, которые служат на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, ОБСЕ фиксирует, что за последние дни количество обстрелов по Донецкой области увеличилось почти втрое. В то же время Россия продолжает стягивать войска - как к линии разграничения, так и к границе Украины со стороны России. Ситуация обостряется. "Страна" анализировала последние события и заявления вокруг Донбасса и украино-российского конфликта.

Сегодня мы сообщали, что на Донбассе третий день подряд фиксируют боевые потери ВСУ. В то же время с начала текущих суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня.