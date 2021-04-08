Датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен, который ехал на поезде "Укрзализныци" сообщением "Киев - Измаил", был недоволен чистотой вагона и на одной из остановок самостоятельно помыл свое окно при помощи швабры.

Соответствующее фото он опубликовал в Facebook 4 апреля.

"Воскресение - с праздником Светлой Пасхи! Убирать УЗ нелегко, но это надо делать, верно?" - написал Андерсен в подписи к снимку.

В комментариях под постом журналист рассказал, что сначала попытался отмыть окно салфетками, но она была настолько застарелой, что сделать это не получилось. После этого он очистил его при помощи швабры и чистящего средства.

Напомним, "Укрзализныця" планирует выдавать одноразовую постель пассажирам в поездах.

Также мы писали о том, что в поездах "Укрзализныци" появится Wi-Fi .