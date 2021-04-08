Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал главу корпорации "Roshen" Вячеслава Москалевско, который сбил двух велосипедистов под столицей, виновным в нарушении ПДД. При этом суд не смог привлечь его к админответственности из-за того, что срок наложения административного взыскания истек.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Украинские новости".

Решение в отношении Москалевского суд принял в пятницу, 2 апреля.

Директора Рошен обвиняли в совершении административного правонарушения по двум статьям:

124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества),

122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 122-4, 124 Однако, согласно материалам суда, полиция закрыла дело о ДТП более чем три месяца назад - 7 августа 2020 года, то есть срок привлечения к административной ответственности Москалевского за совершение админправонарушений, на момент рассмотрения дела истек.

Напомним, инцидент с участием Москалевского произошел в июле 2020 года. На Обуховском шоссе в Киевской области глава корпорации Roshen наехал своим авто на группу спортсменов-велосипедистов.

Сообщалось, что этот автомобиль "делал такие "выкрутасы" уже не в первый раз". Велосипедисты вызвали медиков, они госпитализировали одного из инструкторов, при этом серьезных травм, которые бы угрожали жизни не было. Президент "Roshen" уверял, что переехал только их велосипеды и сожалеет о случившемся.

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