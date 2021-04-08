Договоренности Украины с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцин от коронавируса, не являются договором об их поставке. Это предварительное соглашение вроде меморандума о намерениях.

Об написал глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

"О чем речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в пределах которых возникают обязательства. MoU/Term Sheet - это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать", - объяснил Жумадилов понятие "рамочного договора".

Среди подтверждения того, что документ не имеет обязывающего характера, Жумадилов отметил нечеткие формулировки о графике и поставках. Непонятно когда точно и какого размера партии прибудут в Украину.

Кроме того, глава "Медзакупок" заявил, что при самом оптимистическом расчете стоимости 10 млн доз препарата Pfizer - более 5 млрд гривен (18 долларов или 504 гривны за одну дозу). При этом, по его словам, государственный бюджет таких назначений на закупку препарата не содержал.

"Позволю себе скепсис. Еще в июле прошлого года я ставил под сомнение, что о вакцине кто-то вообще договаривается и существует понимание, как она будет завозиться. К сожалению, оказался прав - реальные договоренности и конкретные законодательные инициативы просочились в авральном режиме только зимой. Хочу ошибаться сейчас. Хочу верить, что страна скоро получит шанс выйти из локдауна безвозвратно", - резюмировал Жумадилов.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский объявил о заключении контракта с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова прибытие препарата в Украину ожидается уже в мае-июне текущего года.

Однако ранее анонсировались другие сроки прибытия Pfizer в Украину - первые поставки ожидались в апреле.