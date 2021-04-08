На днях первый президент Леонид Кравчук сделал громкое заявление - пообещал лично убивать россиян, если те вторгнутся в Украину.

Он сообщил, что не ложится спать без оружия и готов отстреливать оккупантов, если они появятся на пороге его дома, - даже несмотря на слабое зрение.

Эти слова прозвучали в период обострения на Донбассе и, хотел того Кравчук или нет, подлили масла в огонь противостояния. Особенно с учетом того, что Леонид Макарович - лицо официальное, и представляет Украину как раз на переговорах с Россией в ТКГ.

Но интересно еще и то, каким именно оружием Кравчук (к слову, бывший партийный функционер в Советской Украине, ни дня не служивший в армии) собрался убивать российских солдат. Оно, по его словам, принадлежало правой руке Адольфа Гитлера - Герману Герингу.

Разбирались, каким оружием собирается воевать Кравчук и сколько оно стоит.

"Буду стрелять до последнего"

Выступая на телеканале "Украина 24", Кравчук ответил на вопрос телеведущего Дмитрия Гордона: "Леонид Макарович, сейчас времена тяжелые. У вас оружие до сих пор возле кровати лежит, когда вы спите?"

"У меня? Почищенное, готовое. Более того, у меня есть пристрелянные места в доме: с балкона, с других мест. Я своей охране говорю: "Парни, если будет какая-то неприятность, не играйте, не бегайте". Я далеко не вижу, но тень увижу. Стреляю я хорошо. Могу случайно подстрелить. Я буду стрелять до последнего, пока руки будут держать оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, на порог не приглашал. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше - меня не интересует", - ответил первый президент.

"То есть если кто-то с парашютами возле вашего дома начнет выпрыгивать с российским флагами, вы это оружие надлежащим образом?", - уточнил Гордон.

"Использую обязательно. Я был уже давно на охоте, в прошлом году. 150 метров. Никто не поверил. С первого выстрела. Предупреждаю: всех врагов, которые хотят прийти на свидание - пусть обходят стороной мой дом. Кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана, я сам себя охраняю", - подтвердил Кравчук.

Правда, Леонид Макарович не уточнил, каким оружием он пользуется. Хотя его марка и происхождение имеют весьма интересную историю.

Винтовка Геринга

Еще два года назад первый президент показывал журналистам свою винтовку. "Это ружье из коллекции Геринга, правой руки Гитлера", - рассказал он.

Герман Геринг был одним из самых высокопоставленных чиновников Третьего рейха - главой рейхстага, начальником Люфтваффе и одним из главных соратников фюрера.

Геринг был взят в плен союзниками и отравился, получив смертный приговор Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, в том числе оружие.

Кравчук, по его словам, использовал двустволку по назначению - охотился: "Я стрелял. Стреляю только кабанов".

Вот как выглядит винтовка Геринга-Кравчука вблизи.

Также Леонид Макарович показал, что у него есть пистолет марки "Кольт".

"Все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит кольт. Помнишь, был такой фильм "Великолепная семерка"? Главный герой пользовался вот таким вот стволом".

Но вернемся к винтовке, из которой Кравчук, видимо, собирается оборонять свой дом от российской армии. Оружие весьма интересное. И, как признал бывший президент "очень дорогое".

Леонид Макарович не уточняет деталей - но по внешнему виду понятно, что это охотничья винтовка фирмы братьев Меркель. Судя по всему, легендарной 303-й модели. Таких у Геринга - большого любителя охоты - в его имениях было несколько.

Одно из этих ружей "правой руки Гитлера" с позолоченной эксклюзивной гравировкой после войны было захвачено американцами. Сейчас оно хранится в Национальном музее огнестрельного оружия города Фэрфакса в штате Виргиния.

На сайте музея говорится, что это ружье командующий сил США в Европе Дуайт Эйзензхауер подарил своему генералу Джону Першингу. Самому же Герингу винтовка досталась в 1937 году - также в подарок.

Как раз в 1937 году оружейная фирма братьев Меркель получила за эту марку - Merkel 303 - гран-при всемирной выставки в Париже.

Дробовик "Меркель-303" производился по одной и той же технологии с 1924 года и в среде охотников считается элитным до сих пор.

Ружья этой марки и собранные в те времена сегодня в Украине купить можно. Стоит антиквариат от 20 тысяч долларов, и найти его можно даже на OLX.

Вот, например, винтовка 1946 года выпуска. Ее в Киеве продают за $21 500.

Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга - то эту цену можно смело умножать в пять раз. Для примера, ружье "Меркель 201" Генриха Гиммлера было продано с молотка за 115 тысяч долларов.

Отметим, что в мире число владельцев старых винтовок "Меркель" не так уж велико. Ходили слухи, что его дарили также первому космонавту СССР Юрию Гагарину, который был заядлым охотником.

При этом данная модель производилась до недавнего времени, с незначительной разницей в деталях, как заявляется на сайте производителя. Уточняется, что даже сегодня 303-я модель делается в основном вручную.

Вот, как выглядит современная 303-я винтовка. Почти ничем не отличается от старой.