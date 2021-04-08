Сегодня два города ужесточают карантин. Фото: "Страна"

Тернополь и Чернигов с четверга, 8 апреля, ужесточают карантинные меры. Ограничения коснутся массовых мероприятий, работы учреждений культуры и заведений общепита. 

Решение относительно усиления карантина в "оранжевом" Тернополе принял городской штаб по борьбе с Covid-19, сообщает пресс-служба местного горсовета.

С 8 апреля в Тернополе вводят такие ограничения: 

  • запрет на работу развлекательных центров;
  • работа ТРЦ разрешена при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечения проведения температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывания в помещении не более 1 посетителя на 10 кв.м торговой площади;
  • отмена всех массовых мероприятий за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
  • все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля Тернополь вводит дополнительные ограничения:

  • ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционку;
  • проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
  • все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

С 8 апреля карантинные меры усиливают в "красном" Чернигове, сообщает пресс-служба местного горсовета. Запреты в этом городе более суровые. 

С четверга в Чернигове запрещено:

  • посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
  • проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
  • проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
  • посещение бассейнов, спортивных сооружений;
  • запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.

Напомним, с субботы, 10 апреля, в Харькове также ужесточат карантин. Однако Харьковская область и так находится на грани попадания в "красную" зону.

Также мы писали о том, что Хмельницкая область со среды ушла на карантин "красной" зоны.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.