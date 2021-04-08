Тернополь и Чернигов с четверга, 8 апреля, ужесточают карантинные меры. Ограничения коснутся массовых мероприятий, работы учреждений культуры и заведений общепита.

Решение относительно усиления карантина в "оранжевом" Тернополе принял городской штаб по борьбе с Covid-19, сообщает пресс-служба местного горсовета.

С 8 апреля в Тернополе вводят такие ограничения:

запрет на работу развлекательных центров;

работа ТРЦ разрешена при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечения проведения температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывания в помещении не более 1 посетителя на 10 кв.м торговой площади;

отмена всех массовых мероприятий за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля Тернополь вводит дополнительные ограничения:

ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционку;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

С 8 апреля карантинные меры усиливают в "красном" Чернигове, сообщает пресс-служба местного горсовета. Запреты в этом городе более суровые.

С четверга в Чернигове запрещено:

посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;

посещение бассейнов, спортивных сооружений;

запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.

Напомним, с субботы, 10 апреля, в Харькове также ужесточат карантин. Однако Харьковская область и так находится на грани попадания в "красную" зону.

Также мы писали о том, что Хмельницкая область со среды ушла на карантин "красной" зоны.