С 6 апреля МВД поменяло правила сдачи на права. В теоретическую часть внесли новые вопросы и убрали ряд старых.

И сразу разразился скандал - многие студенты не смогли сдать тест по той причине, что им начали задавать вопросы из других категорий. Например, будущих водителей легковых авто спрашивали по теме вождения фур или автобусов.

После материала "Страны" об этом в соцсетях начали публиковать новые подробности билетов. Там оказалось еще больше проблем.

После этого в сервисных центрах МВД заявили, что переносят запуск обновленной программы, а выпускники автошкол пока могут сдавать экзамен по старым правилам ПДД.

Разбирались в новой порции билетов, с которыми пришлось столкнуться ученикам-автомобилистам.

Ошибки в экзаменах по ПДД

Во-первых, в числе вопросов экзамена встречаются ответы-дублеры.

Например, в вопросе о том, что считается обгоном, второй и третий варианты ответа абсолютно идентичны, однако один из них правильный и подсвечен зеленым, а другой неправильный и горит красным.

"Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения", - как видим, ответы повторяют друг друга слово в слово. Только один из них "правильный", а второй - нет.

Следующий вопрос - на знание запрещающих знаков. В экзаменационном вопросе указан знак 3.3. "Движение грузовых автомобилей запрещено" при повороте направо. Пользователь ответил правильно - поворот для грузовика запрещен.

Однако система почему-то решила, что ехать направо позволяется.

Есть тестовые задания, в которых система ставит некорректные задачи.

Например, в одном из вопросов упоминается желтый автомобиль, которого нет на рисунке. Методом исключения можно понять, что имеется в виду зеленое авто.

Еще один вопрос - тоже из разряда "догадайся сам".

"Кто из водителей грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5т остановился без нарушения Правил дорожного движения, если они остановились без необходимости загрузки или разгрузки".

Видно, насколько неадекватно отображаются цвета на мониторе. Синий автомобиль стал фиолетовым, а голубой - белым.

"Какой из водителей правильно остановил свое транспортное средство на дороге с двусторонним движением в населенном пункте".

Правильный ответ здесь - белый автомобиль, но система пишет, что серый и зеленый. Хотя получается, что обе машины запарковались на тротуаре, что как раз запрещено, если нет двух метров для пешеходов.

Вопрос на засыпку: "Какая максимальная скорость установлена для микроавтобуса на этой дороге за пределами населенного пункта".

В правилах говорится, что на всех дорогах за пределами населенных пунктов движение автобусов (за исключением микроавтобусов) разрешено со скоростью не более 90 км/ч.

Микроавтобусы на автомобильных дорогах с разделительной полосой имеют право двигаться со скоростью не больше 110 км/ч.

То есть в данном случае система неправильно отвечает на вопрос.

"Запуск перенесен". Реакция МВД

Эти результаты билетов пользователи оставляют в комментариях на Facebook-странице главного сервисного центра МВД.

Там ответили, что анализируют поступающие жалобы о некорректной работе обновленных и усовершенствованных тестовых вопросов. Пишут, что технические работники уже все тщательно проверяют.

Также в сервисном центре признались в провальном запуске обновленных билетов 6 апреля.

"Мы планировали запуск обновленных билетов по ПДД 6.04. Однако адаптация новой информации заняла значительно больше времени, чем мы рассчитывали. Поэтому запуск перенесен. В настоящее время работаем и готовимся к теоретическим экзаменам по старым ПДД", - говорится в ответе сотрудников МВД на комментарии возмущенных пользователей.

При этом данную информацию в сервис-центре опубликовали только в ветке обсуждений. Ни отдельного поста, ни сообщения на сайте об этом нет. В то же время, студенты автошкол, с которыми разговаривала "Страна", говорили, что с 6 апреля они уже сдавали по новым правилам. И многие - провалились.

Что делать тем, кто уже пострадал от работы системы и не сдал из-за этого экзамен, - вопрос открытый.

Что известно об изменениях экзамена по ПДД

В МВД ранее заявляли о внесении изменений в экзаменационные билеты с 6 апреля.

Изменения коснулись ряда тем - правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, основ безопасного вождения и права в области дорожного движения, а также строения и эксплуатации транспортных средств.

Поступило около сотни предложений от транспортных вузов и преподавателей автошкол. Время сдачи экзамена - 20 минут на 20 вопросов. В каждом - от 2 до 5 ответов и "не сдача" после трех ошибок.

В итоге теоретическая часть экзамена изменилась настолько, что большая часть участников не смогла справиться с вопросами в первые же дни нововведений.

Студенты на самую массовую категорию В пришли в замешательство от количества вопросов, рассчитанных на совершенно другие категории. Естественно, будущие водители легковушек не владеют информацией и нормативами, которые обязаны знать водители фур или автобусов, поэтому в группе из 10 человек сдали экзамен только двое везунчиков.

Большая часть студентов автошкол "посыпались" на вопросах о времени отдыха в пути для водителей крупногабаритных грузовиков или автобусов, праве водителей троллейбусов продавать билеты пассажирам во время движения, допустимом возрасте детей, которых разрешено перевозить водителю автобусов и необходимом для этого минимальном водительском стаже.

Участники экзамены уверены, что экзамены на права в МВД так изменили специально, чтобы вынудить людей платить взятки.

Детальнее о скандале - в материале "Страны" "Сдали 2 из 10". В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов.