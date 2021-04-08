Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Соединенные Штаты Америки и их союзников "ненадежными партнерами" и заявил, что им нельзя доверять.

Об этом сообщает РИА Новости

Лавров также заявил, что "Россия ответит на любые недружественные шаги США", имея ввиду, очевидно, намерения США выслать дипломатов РФ.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена может выдворить российских дипломатов из страны и ввести новые санкции против людей, близких к окружению президента РФ Владимира Путина. В свою очередь в России грозят ответить зеркально.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против России из-за преследования и отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали семь высокопоставленных российских чиновников.