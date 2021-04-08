В России считают, что Украину ждет "последний бой" в случае большой войны
В Совете Российской Федерации по международным делам заявили, что если Украина решит воевать с Россией, то это будет ее последний бой.
Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров сообщает РИА "Новости" в четверг, 8 апреля.
"Если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий", - сказал он.
Также Джабаров добавил, что "Украина превратилась в расходный материал для США", и "в случае обострения ситуации американцы не будут жертвовать своими солдатами и даже поставлять стране оружие".
Напомним, ранее представители министерств обороны США, Литвы, Канады, Польши и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о росте российской военной активности возле украинской границы.
Между тем в Кремле заявили о том, что российские вооруженные силы будут находиться на границе с Украиной до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.