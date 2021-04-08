В Совете Российской Федерации по международным делам заявили, что если Украина решит воевать с Россией, то это будет ее последний бой.

Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров сообщает РИА "Новости" в четверг, 8 апреля.

"Если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий", - сказал он.

Также Джабаров добавил, что "Украина превратилась в расходный материал для США", и "в случае обострения ситуации американцы не будут жертвовать своими солдатами и даже поставлять стране оружие".

Напомним, ранее представители министерств обороны США, Литвы, Канады, Польши и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о росте российской военной активности возле украинской границы.

Между тем в Кремле заявили о том, что российские вооруженные силы будут находиться на границе с Украиной до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.