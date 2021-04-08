Глава МИД Польши срочно едет в Украину из-за "угрозы миру на границах"
В четверг, 8 апреля, в Киев с экстренным визитом прибудет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Это связано с ситуацией на границах Украины.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МИД Польши.
"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау совершит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, Россия в конце марта начала переброску своих войск к границе с Украиной.
Также мы писали о том, что США, Канада, Литва, Польша и Британия вместе обсудили ситуацию вокруг Украины и обвинили Москву в эскалации.
Кроме того, в российской армии объявили о проведении боевых стрельб танков и артиллерии на границе с Украиной.
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