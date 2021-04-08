Ростислав Кравец, адвокат экс-судьи Никлая Чауса, похищенного в Молдове, прокомментировал "Стране" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Напомним, министр заявил, что Украина не причастна к ситуации с похищением судьи Николая Чауса в Кишиневе.

Он считает, что заявление Кулебы - это попытка погасить зарождающийся международный скандал с Молдовой.

Однако сам юрист даёт понять, что не верит в непричастность к похищению Чауса украинских властей.

"Заявление Кулебы выглядит крайне неуклюже и неуверенно. Понимая, что разгорается международный скандал, Кулеба пытается его погасить. Про этом за сам скандал Кулеба не будет нести ответственности.

Даже если через несколько дней выяснится, что Чауса похитили украинские спецслужбы, Кулеба не подаст в отставку. В то же время, молдавские правоохранители подозревают, что Чаус был вывезен в багажнике авто украинского посольства. На тот же вывод наталкивает и отсутствие реакции украинских властей на вопиющее похищение гражданина своей страны. Думаю, что СНБО в пятницу следует, помимо санкций в отношении служб такси, взвинтивших цены на проезд в локдаун, надо рассмотреть вопрос исчезновения Чауса в Молдове. Такое отношение к гражданам своей страны непозволительно", - считает Кравец.

Напомним, Чауса похитили в Молдове 3 апреля. О похищении бывшего судьи тогда сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги.

Позже в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья экс-уже может быть в Украине.

Также были опубликованы данные украинцев, якобы причастных к похищению Чауса. В телеграм-каналах утверждали, что двое из них - сотрудники дипмиссии Украины.

Между тем, адвокат похищенного Чауса считает, что экс-судья может быть уже в Украине.