Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко опроверг вчерашние слухи о своей отставке.

Заявление Витренко цитирует пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер... Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - заявил Витренко.

Также в Минэнерго рассказали о том, что Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар 8 апреля. В Дохе он пребывал с 29 марта в рамках подготовки визита Зеленского в Катар.

"Юрий Витренко опроверг вчерашние слухи о своей отставке. Опроверг не прямо, но дал понять, что еще поработает. Хотя на самом деле пространство маневра у него сужается все больше - его прежний побратим, а ныне враг - Андрей Коболев - не дает развернуться в газовой сфере, а в энергетике правит балом Ахметов, приближаясь к окончательному решению вопроса по контролю за "Энергоатомом", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Старны".

Напомним, в конце прошлого года Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики. Голосование за назначение его министром Рада провалила.

Также мы писали о том, что назначить Витренко министром пытались несколько раз. Однако голосов для этого недостаточно.