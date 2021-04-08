Вооруженные силы Украины продолжают нести потери на Донбассе. Утром 8 апреля штаб ООС сообщил, что в результате обстрела украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью, и погиб.

Об этом идет речь в утренней сводке штаба ООС, размещенной в Facebook.

С начала текущих суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: 4 раза огонь велся по позициям украинских военнослужащих и 1 - по объекту гражданской инфраструктуры.

"Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Напомним с начала недели на Донбассе фиксируют потери среди военных.

6 апреля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ: один попал под минометный огонь, второй подорвался на автомобиле.

Также мы писали о том, что 5 апреля после обстрела в окрестностях Авдеевки погиб украинский военный.