11 апреля, накануне новолуния в созвездии Овна, может наступить состояние подавленности, упадка сил и необоснованной тревоги. Чтобы не наделать ошибок и не поддаться панике, прислушивайтесь к советам астрологов.

Завтра, 12 апреля, наступит Огненное новолуние, которое закладывает программу на весь последующий год - как минимум до 20 октября 2021 года, когда наступит полнолуние в Овне.

Овен (21.03 - 20.04)

Грядущее новолуние изменит поведение Овнов, подарит новые возможности и откроет путь к дремавшим талантам. Сегодня подходящий день, чтобы изменить имидж, стиль жизни, гардероб или привычки.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Постарайтесь выделить время для того, чтобы побыть с собой и понять, чего вы хотите, что чувствуете. Из состояния спокойствия и тишины вы сможете найти правильное решение, поймете, куда двигаться в ближайшее время.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Это новолуние может затронуть тему истинных друзей, коллектива и социума. Подумайте о том, чтобы внедрить свежие взгляды на жизнь и совместно реализовать интересные идеи с партнерами. Не бойтесь отказа, ведь следующая неделя станет для вас прекрасной возможностью поделиться своими замыслами с окружающими.

Рак (22.06 - 22.07)

Карьера, достижения и цели - вот три кита, над которыми вам стоит основательно задуматься накануне новолуния. Вы можете стать более упорными и эффективными в работе. Постарайтесь проявить себя со следующей недели, воспользоваться новыми перспективами.

Лев (23.07 - 23.08)

Новолуние может принести в вашу жизнь путешествия, перемены мировоззрения. Возможно, скоро вас ждет новое обучение или увлекательная поездка. Ближайшее время расширит ваши горизонты, заставит по-новому посмотреть на жизнь.

Дева (24.08 - 23.09)

Вас ждет период перевоплощения и возрождения. Новолуние произойдет в восьмом доме, который отвечает за кризисные события, денежные инвестиции, запреты и риски, любовные связи. Есть шанс получить наследство - как материальное, так и духовное.

Весы (24.09 - 23.10)

В вашу жизнь могут прийти новые события, связанные с изменением семейного статуса, договорными соглашениями и партнерством. Вы на пороге обновления и серьезных отношений. Настроения сегодняшнего дня будут характеризовать ваши отношения в браке.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Новолуние может повлиять на здоровье и работу. Эти аспекты будут сильно переплетены, поскольку тяжелая и стрессовая работа может привести к ухудшению здоровья. Трудоголики-Скорпионы иногда полностью отдаются профессии, так что не успевают вовремя почувствовать, что заболели.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Пора определять цели, составлять планы и приступать к их реализации. Любые желания, которые вы загадаете в это время, имеют большую силу и могут повернуть жизнь в новое русло. Немного подумав, вы сможете точно понять, что приносит вам радость и окрыляет. Отведите этому больше места в вашей жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Новолуние у Козерогов коснется дома и семьи. Поэтому уже накануне вас могут посетить мысли о том, что связано с вашими основами, откуда вы родом, где вы родились, о воспитании и преемственности поколений. Сегодня хорошее время, чтобы расчистить пространство, выбросить все ненужное или затеять в доме ремонт.

Водолей (21.01 - 20.02)

Новолуние усилит ваш интеллект, способности заводить знакомства, общаться с различными людьми и договариваться. Уже со следующей недели вас ожидает много коммуникаций и продуктивных встреч. Ненужные контакты будут отсеиваться, всю неактуальную информацию также постарайтесь отбрасывать.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы задумаются о денежной сфере и способах заработка. Вы сможете определить, как кто-то в вашем окружении притягивает к себе деньги (или отталкивает их). Возможно, пересмотрите некоторые статьи расходов и научитесь более рационально распоряжаться финансами.

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