Названы несколько противопоказаний к вакцинации от коронавируса кошек, собак и других домашних животных. Нельзя прививать:

беременных животных и в первый месяц после родов,

животных, не достигших двухмесячного возраста,

клинически больных или ослабленных.

Об этом "Стране" сообщили в Россельхознадзоре, где разработали первую в мире вакцину от ковида для домашних питомцев.

Препарат называется "Карнивак-Ков". Вакцину будут вводить двумя дозами с промежутком в 21 день. Стоимость со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы (210 гривен). Отметка о прививке будет заноситься в ветеринарный паспорт животного, ревакцинация - раз в полгода.

В ведомстве указали, что особых требований к подготовке препарата или животных к вакцинации не требуется. При проведении укола необходимо соблюдать общие правила асептики.

В России вакцинация домашних животных не будет обязательной. Ее рекомендуют в первую очередь зверохозяйствам, находящимся в группе риска. Также на вакцину начали поступать зарубежные предзаказы.

"На данный момент их несколько десятков. В связи с регистрацией случаев заболевания животных Covid-19 во многих странах мира, вакцину планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к "Карнивак-Ков" проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура", - сказали "Стране" в Россельхознадзоре.

Жителям России для приобретения вакцины рекомендовано обратиться в коммерческую службу разработчика вакцины - ФГБУ "ВНИИЗЖ", на сайт "Ветеринария и жизнь", в ветеринарные клиники.

Ранее мы публиковали видео, как выглядит первая в мире вакцина от коронавируса для животных.

Также сообщалось, что в ВОЗ рекомендовали больным коронавирусом не контактировать со своими домашними животными, чтобы не заразить их.